СК возбудил уголовное дело о теракте после подрыва поезда в Рязани

Ранее о ЧП сообщила «Московская железная дорога». Уточнялось, что инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По информации РЖД, для разбора завалов привлекли больше 250 железнодорожников. После инцидента полиция разыскивает в городе возможных организаторов. Территорию рядом с местом инцидента оцепили, саперы обследуют пути на возможное наличие взрывчатки в других местах.

