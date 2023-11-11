СК возбудил уголовное дело о теракте после подрыва поезда в Рязани
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном приобретении взрывных устройств после схода вагонов в Рязанской области, сообщили в ведомстве.
Ранее о ЧП сообщила «Московская железная дорога». Уточнялось, что инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По информации РЖД, для разбора завалов привлекли больше 250 железнодорожников. После инцидента полиция разыскивает в городе возможных организаторов. Территорию рядом с местом инцидента оцепили, саперы обследуют пути на возможное наличие взрывчатки в других местах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru