СМИ: Взрыв баллона со сжатым воздухом произошел в Москве
11 февраля 202516:25
В результате взрыва баллона со сжатым воздухом в Москве пострадал один человек, сообщил со ссылкой на источник Telegram-канал «360 ЧП».
Инцидент произошел в жилом доме на севере города, при этом возгорания не было.
Состояние здоровья пострадавшего москвича не уточняется.
Ранее емкость для брожения взорвалась на заводе по производству газированных напитков в Новосибирске, пострадал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru