СМИ: Взрыв баллона со сжатым воздухом произошел в Москве

Инцидент произошел в жилом доме на севере города, при этом возгорания не было.

Состояние здоровья пострадавшего москвича не уточняется.

Ранее емкость для брожения взорвалась на заводе по производству газированных напитков в Новосибирске, пострадал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

