СМИ: Взрыв баллона со сжатым воздухом произошел в Москве

В результате взрыва баллона со сжатым воздухом в Москве пострадал один человек, сообщил со ссылкой на источник Telegram-канал «360 ЧП».

Мужчина пострадал при взрыве на заводе в Новосибирске

Инцидент произошел в жилом доме на севере города, при этом возгорания не было.

Состояние здоровья пострадавшего москвича не уточняется.

Ранее емкость для брожения взорвалась на заводе по производству газированных напитков в Новосибирске, пострадал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПроисшествияМоскваВзрыв

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