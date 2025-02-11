Мужчина пострадал при взрыве на заводе в Новосибирске

Емкость для брожения взорвалась на заводе по производству газированных напитков в Новосибирске. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел на предприятии в Дзержинском районе. В результате взрыва обрушилась кровля и стены.

«При происшествии пострадал 30-летний мужчина, который является сотрудником организации, арендующей указанное здание», — указали в прокуратуре.

Ведомство организовало проверку после ЧП, при наличии оснований оно примет меры прокурорского реагирования.

Ранее в Екатеринбурге произошел взрыв в гаражном боксе на Арамильском тракте, пострадали два человека, пишет Ura.ru.

