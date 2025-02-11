Мужчина пострадал при взрыве на заводе в Новосибирске
Емкость для брожения взорвалась на заводе по производству газированных напитков в Новосибирске. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Инцидент произошел на предприятии в Дзержинском районе. В результате взрыва обрушилась кровля и стены.
«При происшествии пострадал 30-летний мужчина, который является сотрудником организации, арендующей указанное здание», — указали в прокуратуре.
Ведомство организовало проверку после ЧП, при наличии оснований оно примет меры прокурорского реагирования.
Ранее в Екатеринбурге произошел взрыв в гаражном боксе на Арамильском тракте, пострадали два человека, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туры в Абхазию стали в среднем дешевле внутрироссийских направлений
- В Приангарье произошел пожар на предприятии по переработке древесного угля
- Оперный певец Абдразаков получил премию имени Дмитрия Шостаковича
- Средняя стоимость подержанных автомобилей в РФ снизилась на 12%
- Владельца Koala обязали убрать судно из порта Усть-Луга в течение трех месяцев
- СМИ: Британия не будет вводить ответные пошлины в отношении США
- СМИ: Китай сформирует планетарную оборону из-за астероида YR4
- В реке Нейма в Ленинградской области выявили превышение токсинов в тысячу раз
- Мужчина пострадал при взрыве на заводе в Новосибирске
- Количество микроквартир для аренды в Москве выросло в семь раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru