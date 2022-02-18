СМИ: Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал начальнику Народной милиции
Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков рассказал, что у здания правительства в Донецке взрыв произошел в его автомобиле. Об этом сообщает «Интерфакс».
Синенков отметил, что он сам не пострадал.
В Telegram-канале народной милиции ДНР ранее сообщили, что взрывную волну слышал весь город. В сообщении отмечается, что МЧС уже выехало к месту происшествия. Жителей Донецка попросили соблюдать спокойствие и ограничить перемещение по городу.
Ранее главы ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации мирных жителей Донецка и Луганска в Россию.
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