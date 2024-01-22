СМИ: выживший при крушении самолета в Афганистане вышел к людям

Один из выживших при крушении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил о помощи, сообщает Afghanistan International.

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По данным портала, иностранец добрался до населенного пункта Педу и обратился за помощью, используя язык жестов.

Ранее стало известно, что из шести находившихся на борту человек четверо живы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: wikimedia.org//Dmitry A. Mottl
ТЕГИ:АфганистанКрушение Самолёта

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