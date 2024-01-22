СМИ: выживший при крушении самолета в Афганистане вышел к людям
22 января 202403:31
Один из выживших при крушении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил о помощи, сообщает Afghanistan International.
По данным портала, иностранец добрался до населенного пункта Педу и обратился за помощью, используя язык жестов.
Ранее стало известно, что из шести находившихся на борту человек четверо живы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru