При крушении самолета Falcon в Афганистане выжили четыре человека

По информации дипломатического представительства, из шести находившихся на борту человек четверо живы. Судьба двух пока неизвестна.

Самолет Falcon 10 пропал с радаров в воскресенье, 21 января. Борт выполнял чартерный рейс из Индии в Россию.

Как сообщала Росавиация, самолет был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, отмечает «Радиоточка НСН».

