При крушении самолета Falcon в Афганистане выжили четыре человека
21 января 202417:29
Российское посольство в Афганистане сообщило об обнаружении пропавшего с радаров самолета Falcon 10, говорится в заявлении Росавиации.
По информации дипломатического представительства, из шести находившихся на борту человек четверо живы. Судьба двух пока неизвестна.
Самолет Falcon 10 пропал с радаров в воскресенье, 21 января. Борт выполнял чартерный рейс из Индии в Россию.
Как сообщала Росавиация, самолет был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru