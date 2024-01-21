При крушении самолета Falcon в Афганистане выжили четыре человека

Российское посольство в Афганистане сообщило об обнаружении пропавшего с радаров самолета Falcon 10, говорится в заявлении Росавиации.

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По информации дипломатического представительства, из шести находившихся на борту человек четверо живы. Судьба двух пока неизвестна.

Самолет Falcon 10 пропал с радаров в воскресенье, 21 января. Борт выполнял чартерный рейс из Индии в Россию.

Как сообщала Росавиация, самолет был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: wikimedia.org//Dmitry A. Mottl
ТЕГИ:РосавиацияСамолетАфганистан

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