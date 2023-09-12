СМИ: Второе тело без головы нашли на севере Москвы

Еще одного обезглавленного мужчину нашли в квартире на севере Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

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По данным агентства, головы находились недалеко от тел, оба погибших - мужчины азиатской внешности. Правоохранители ищут преступника.

Ранее столичная прокуратура сообщила о найденном теле мужчины без головы в московском парке. По факту ЧП возбудили уголовное дело об убийстве, пишет RT. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

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ФОТО: РИА Новости
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