СМИ: Тело четвертого диггера нашли возле причала «Зарядье» в центре Москвы

Тело четвертого погибшего участника незаконной экскурсии по подземным коллекторам было обнаружено у причала парка «Зарядье», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Диггер заявил, что участников подземной экскурсии в Москве можно было спасти

Собеседник агентства уточнил, что под «парящим» мостом нашли тело мужчины.

«Он стал четвертым погибшим после экскурсии по подземным коллекторам», - указал источник.

Ранее после смертельной экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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