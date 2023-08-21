СМИ: Тело четвертого диггера нашли возле причала «Зарядье» в центре Москвы
Тело четвертого погибшего участника незаконной экскурсии по подземным коллекторам было обнаружено у причала парка «Зарядье», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что под «парящим» мостом нашли тело мужчины.
«Он стал четвертым погибшим после экскурсии по подземным коллекторам», - указал источник.
Ранее после смертельной экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru