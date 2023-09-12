В московском парке обнаружили тело мужчины с отсеченной головой

Тело мужчины с отсеченной головой обнаружили в парке на севере Москвы. Об этом сообщает прокуратура столицы.

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«Рано утром в парковой зоне вблизи ул. Фестивальная обнаружено тело мужчины с отчлененной головой. <...> На туловище, шее и голове мужчины обнаружены колото-резаные ранения», — отметили в пресс-службе ведомства.

По факту ЧП возбудили уголовное дело об убийстве, пишет «Свободная пресса». Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

Об обнаружении тела с признаками насильственной смерти также сообщило столичное управление Следственного комитета. Следователи работают на месте инцидента и проводят необходимые действия для установления обстоятельств ЧП.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрокуратураУбийствоМосква

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