В московском парке обнаружили тело мужчины с отсеченной головой

Названа предварительная причина аварийной посадки самолета в поле в Новосибирской области Владимир Путин предложил «разбюрократизировать» процедуру получения гражданства РФ для специалистов, которые учились в России Киев нанес удар беспилотниками по Энергодару Минздрав: План поставок медицинского оборудования за 2022 год был перевыполнен Анализы тихоокеанской воды после сбросов с Фукусимы показали хороший результат