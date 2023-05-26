СМИ: ВСУ ударили по Мариуполю ракетами Storm Shadow
26 мая 202321:30
Украинская армия обстреляла Мариуполь в Донецкой республике дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах ДНР.
Собеседник агентства уточнил, что ВСУ выпустили по городу две ракеты. Он подтвердил, что удар нанесли по заводу «Азовсталь».
Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы
Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 21 мая сообщил об обстреле Бердянска Storm Shadow. Он уточнил, что ВСУ выпустили по городу семь ракет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru