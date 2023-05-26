СМИ: ВСУ ударили по Мариуполю ракетами Storm Shadow

Украинская армия обстреляла Мариуполь в Донецкой республике дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах ДНР.

Силы ПВО отразили ракетную атаку на Бердянск

Собеседник агентства уточнил, что ВСУ выпустили по городу две ракеты. Он подтвердил, что удар нанесли по заводу «Азовсталь».

Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 21 мая сообщил об обстреле Бердянска Storm Shadow. Он уточнил, что ВСУ выпустили по городу семь ракет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Нвоости
ТЕГИ:РакетыМариупольВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры