СМИ: ВСУ ударили по Мариуполю ракетами Storm Shadow

Собеседник агентства уточнил, что ВСУ выпустили по городу две ракеты. Он подтвердил, что удар нанесли по заводу «Азовсталь».

Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 21 мая сообщил об обстреле Бердянска Storm Shadow. Он уточнил, что ВСУ выпустили по городу семь ракет, передает «Радиоточка НСН».

