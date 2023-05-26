Силы ПВО отразили ракетную атаку на Бердянск
26 мая 202311:16
Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Бердянск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб Запорожской области.
«После взрыва ракеты осколки разлетелись над частным сектором города и повредили жилые дома», — указал источник.
По словам собеседника агентства, жертв нет.
Ранее российские силы ПВО сбили украинскую ракету в районе Морозовска Ростовской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru