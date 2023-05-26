Силы ПВО отразили ракетную атаку на Бердянск

Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Бердянск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб Запорожской области.

Рогов сообщил об ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow

«После взрыва ракеты осколки разлетелись над частным сектором города и повредили жилые дома», — указал источник.

По словам собеседника агентства, жертв нет.

Ранее российские силы ПВО сбили украинскую ракету в районе Морозовска Ростовской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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