СМИ: ВСУ при атаке на Шебекино применили французскую бомбу AASM НAMMER
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаке на город Шебекино Белгородской области 14 июня применили французскую авиабомбу AASM НAMMER, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
Отмечается, что бомба длиной три метра оснащена системой наведения, крыльями и твердотопливным реактивным двигателем. Масса снаряда составляет 340 килограммов.
В результате удара по Шебекино обрушилась часть жилого дома. Жертвами стали пять человек, шесть пострадали.
Ранее четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на село Маломихайловка Шебекинского городского округа, сообщает «Радиоточка НСН».
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