СМИ: ВСУ при атаке на Шебекино применили французскую бомбу AASM НAMMER

Всех сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону проверят на связь с террористами Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в Швейцарии, поддержали 80 стран Оборот продукции, которая стала причиной заражения ботулизмом в Москве, приостановлен Российские спасатели смогли снять с горбатого кита рыболовные сети, в которых тот запутался у побережья Мурманской области Мультфильм «Головоломка-2» собрал в первый день проката в США рекордные $ 62 млн