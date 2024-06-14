Гладков: Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино из-за обстрела

Обрушение подъезда многоквартирного дома произошло в Шебекино в результате обстрела. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Он уточнил, что по предварительным данным, пострадали три человека.

«Все службы выехали на место. Буду информировать максимально оперативно», - написал глава региона.

Ранее в результате атаки ВСУ произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома в Белгороде, вследствие чего погибло 17 человек и 30 пострадало, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Гладков / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелОбрушениеШебекиноБелгородская область

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