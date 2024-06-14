Гладков: Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино из-за обстрела
14 июня 202415:58
Обрушение подъезда многоквартирного дома произошло в Шебекино в результате обстрела. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что по предварительным данным, пострадали три человека.
«Все службы выехали на место. Буду информировать максимально оперативно», - написал глава региона.
Ранее в результате атаки ВСУ произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома в Белгороде, вследствие чего погибло 17 человек и 30 пострадало, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru