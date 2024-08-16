СМИ: ВСУ обстреляли ТЦ «Галактика» в Донецке

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли ТЦ «Галактика» в Донеке. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

В Новой Каховке после обстрела ВСУ загорелся многоквартирный дом

Отмечается, что в результате вспыхнул пожар, здание полностью охвачено огнем.

«Внутри могут быть заблокированы люди, их количество неизвестно», - говорится в публикации.

Ранее после атаки ВСУ возник пожар в районе градирен Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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