В Новой Каховке после обстрела ВСУ загорелся многоквартирный дом

В Новой Каховке Херсонской области произошел пожар в многоквартирном доме, вызванный обстрелом со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

По его словам, загорелся девятиэтажный жилой дом на улице Светлова.

ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Каховки

На прошлой неделе ВСУ нанесли артиллерийские обстрелы по жилому микрорайону Новой Каховки, в результате чего пострадал один мирный житель.

Накануне двое мирных жителей получили осколочные ранения в результате атаки на жилые кварталы Голой Пристани. Также в ночь на 7 июля в селе Каиры Херсонской области были ранены трое мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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