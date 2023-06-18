СМИ: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Под обстрел украинской армии попал поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, пишет Telegram-канал Mash.

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По информации издания, ВСУ выпустили по населенному пункту 10 снарядов. Произошло возгорание емкостей с горюче-смазочными материалами на сахарном заводе.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет. Поселок частично обесточен.

На территорию частного дома в селе Корнево Курской области 16 июня упал украинский беспилотник. Местный житель получил ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУКурская Область

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