СМИ: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
18 июня 202316:37
Под обстрел украинской армии попал поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, ВСУ выпустили по населенному пункту 10 снарядов. Произошло возгорание емкостей с горюче-смазочными материалами на сахарном заводе.
Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет. Поселок частично обесточен.
На территорию частного дома в селе Корнево Курской области 16 июня упал украинский беспилотник. Местный житель получил ранения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru