ВСУ обстреляли село Тишанка Белгородской области

Украинская сторона обстреляла село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, в результате инцидента осколками снарядов была повреждения линия электропередач.

Глава региона сообщил, что пострадавших нет. Оперативные службы работаю на месте происшествия.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что результате украинского обстрела села Сальное в Хомутовском районе региона было нарушено электроснабжение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
ТЕГИ:БелгородВСУОбстрел

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