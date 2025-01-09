Курский поселок Теткино попал под минометный обстрел ВСУ

В Курской области под минометный обстрел Вооруженных силы Украины (ВСУ) попал поселок Теткино. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ВСУ потеряли на Курском направлении до 50 310 военнослужащих

По его словам, инцидент произошёл вечером 8 января. Осколочные ранения получил мирный житель.

«Пострадавший находится в Курской областной клинической больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает», - написал Хинштейн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область «одной из самых больших побед» украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ХинштейнКурская ОбластьВСУОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры