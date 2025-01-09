Курский поселок Теткино попал под минометный обстрел ВСУ
В Курской области под минометный обстрел Вооруженных силы Украины (ВСУ) попал поселок Теткино. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, инцидент произошёл вечером 8 января. Осколочные ранения получил мирный житель.
«Пострадавший находится в Курской областной клинической больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает», - написал Хинштейн.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область «одной из самых больших побед» украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru