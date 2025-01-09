Курский поселок Теткино попал под минометный обстрел ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 190 военных на курском направлении Зеленский пообещал сделать «все возможное» для завершения конфликта в этом году Кремль напомнил Армении о невозможности совмещать членство в ЕС и ЕАЭС МИД РФ осудил вылазку террористов против руководства Чада Сборы кинотеатров РФ в праздники превысили 6 млрд рублей