СМИ: ВСУ обстреляли дом престарелых в Белгородской области

Украинская сторона обстреляла дом престарелых в Шебекинском районе Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации издания, снаряд ВСУ ночью попал на территорию пансионата в Таволжанке.

В результате инцидента никто не пострадал, отмечает Mash.

Ранее Гладков сообщал, что в Шебекинском городском округе за сутки зафиксировано 116 прилетов со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БелгородУкраинаВСУОбстрел

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