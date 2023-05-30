СМИ: ВСУ обстреляли дом престарелых в Белгородской области
30 мая 202312:55
Украинская сторона обстреляла дом престарелых в Шебекинском районе Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, снаряд ВСУ ночью попал на территорию пансионата в Таволжанке.
В результате инцидента никто не пострадал, отмечает Mash.
Ранее Гладков сообщал, что в Шебекинском городском округе за сутки зафиксировано 116 прилетов со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru