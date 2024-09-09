СМИ: ВСУ несут большие потери в Донбассе

Вооруженные силы Украины несут большие потери в Донбассе на фоне продвижения армии России, сообщает The Economist со ссылкой на украинских военнослужащих.

В США заявили, что Украина теряет позиции на поле боя и несет большие потери

По словам одного из бойцов, украинское командование решило перебросить подкрепление к его соединению, однако оно состояло из неопытных пехотинцев. В результате их быстро разгромили. В настоящее время для группировки ВСУ сохраняется риск попадания в окружение российских военнослужащих.

Ранее 58-летнего Вячеслава Аржакова, который был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, заявил, что сослуживцы бросили под Сергеевкой в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияКурская ОбластьУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры