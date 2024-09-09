СМИ: ВСУ несут большие потери в Донбассе
Вооруженные силы Украины несут большие потери в Донбассе на фоне продвижения армии России, сообщает The Economist со ссылкой на украинских военнослужащих.
По словам одного из бойцов, украинское командование решило перебросить подкрепление к его соединению, однако оно состояло из неопытных пехотинцев. В результате их быстро разгромили. В настоящее время для группировки ВСУ сохраняется риск попадания в окружение российских военнослужащих.
Ранее 58-летнего Вячеслава Аржакова, который был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, заявил, что сослуживцы бросили под Сергеевкой в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru