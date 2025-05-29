Дроны атаковали села и дороги в Белгородской области

Несколько беспилотников атаковали территорию Белгородской области, причинив ущерб гражданской инфраструктуре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Шебекино удар украинского дрона пришелся по территории одного из предприятий, в результате чего повреждения получил грузовой автомобиль. В окрестностях села Белянка FPV-дрон атаковал трактор во время полевых работ.

Дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Помимо этого, в селе Зимовенька в результате удара были повреждены частный дом, забор, окна и припаркованный автомобиль.

Гладков уточнил, что еще один дрон сдетонировал во дворе другого домовладения в том же населенном пункте. Также на участке дороги между поселками Октябрьский и Щетиновка в Белгородском районе удар беспилотника уничтожил полуприцеп грузовика. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБелгородская область

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