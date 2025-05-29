Дроны атаковали села и дороги в Белгородской области

Помимо этого, в селе Зимовенька в результате удара были повреждены частный дом, забор, окна и припаркованный автомобиль.

Гладков уточнил, что еще один дрон сдетонировал во дворе другого домовладения в том же населенном пункте. Также на участке дороги между поселками Октябрьский и Щетиновка в Белгородском районе удар беспилотника уничтожил полуприцеп грузовика. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет, передает «Радиоточка НСН».

