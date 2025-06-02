СМИ: ВСУ атакуют Курск

Вооруженные силы Украины атакуют Курск, сообщает Telegram-канал Mash.

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Из-за прилетов горят два дома на улицах Светлая и Коммунальная в Центральном административном округе.

Очевидцы заявили, что слышали около семи взрывов в небе.

Кроме того, как минимум восемь взрывов прогремели в Липецкой области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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