СМИ: В Липецкой области гремят взрывы

Как минимум восемь взрывов прогремели в Липецкой области, сообщает Telegram-канал Mash.

МО: За сутки силы ПВО РФ сбили 169 беспилотников ВСУ

По словам очевидцев, звуки беспилотных летательных аппаратов слышны в Боринском районе и в 11 микрорайоне.

То же самое говорят жители Воронежской области — беспилотники пролетали над посёлком Латная.

Ранее силы ПВО уничтожили 33 БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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