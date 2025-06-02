СМИ: В Липецкой области гремят взрывы
2 июня 202500:01
Как минимум восемь взрывов прогремели в Липецкой области, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, звуки беспилотных летательных аппаратов слышны в Боринском районе и в 11 микрорайоне.
То же самое говорят жители Воронежской области — беспилотники пролетали над посёлком Латная.
Ранее силы ПВО уничтожили 33 БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru