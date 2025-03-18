СМИ: ВСУ атаковали Белгород

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал Mash.

В Белгородской области уничтожили украинский БПЛА

Обломки сбитого беспилотника упали рядом с торговым центром «Атлант Арена». Загорелся фасад здания.

В результате атаки пострадали двое мужчин. У одного из них — травматическая ампутация кисти, у второго — предплечья. В медицинское учреждение их доставила попутка. В настоящее время врачи оказывают помощь.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 22 беспилотников ВСУ в течение прошлой ночи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры