СМИ: ВСУ атаковали Белгород
Вооруженные силы Украины атаковали Белгород при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал Mash.
Обломки сбитого беспилотника упали рядом с торговым центром «Атлант Арена». Загорелся фасад здания.
В результате атаки пострадали двое мужчин. У одного из них — травматическая ампутация кисти, у второго — предплечья. В медицинское учреждение их доставила попутка. В настоящее время врачи оказывают помощь.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 22 беспилотников ВСУ в течение прошлой ночи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru