СМИ: ВСУ 9 мая безуспешно попытались атаковать Москву тремя дронами UJ-22
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли 9 мая попытку атаковать Москву как минимум тремя беспилотниками UJ-22 Airborne, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, запуск дронов был осуществлён с территории Черниговской области Украины, расположенной примерно в 600 км от российской столицы.
Уточняется, что один из беспилотников сбили над селом Перемышль Калужской области, второй посадили в Битцевском лесу возле МКАД, а третий — в Ломоносовском районе Москвы. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее 3 мая два дрона попытались атаковать Кремль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Дроны вывели из строя системами радиолокационной борьбы. В Киеве заявили о своей непричастности к инциденту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru