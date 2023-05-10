СМИ: ВСУ 9 мая безуспешно попытались атаковать Москву тремя дронами UJ-22

По данным канала, запуск дронов был осуществлён с территории Черниговской области Украины, расположенной примерно в 600 км от российской столицы.

Уточняется, что один из беспилотников сбили над селом Перемышль Калужской области, второй посадили в Битцевском лесу возле МКАД, а третий — в Ломоносовском районе Москвы. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее 3 мая два дрона попытались атаковать Кремль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Дроны вывели из строя системами радиолокационной борьбы. В Киеве заявили о своей непричастности к инциденту.