СМИ: Беспилотник с двумя камерами упал на участке в Подмосковье
Беспилотник с двумя камерами упал в Московской области в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам 38-летней жительницы поселка Тополиного, которую цитирует канал, дрон кружил над её участком, после чего «врезался в дерево и упал».
В ходе осмотра беспилотника на нём были обнаружены две камеры, при этом карты памяти не было. Также отмечается, что взрывные средств на БПЛА найдены не были.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Валуйском городском округе силы противовоздушной обороны сбили беспилотный аппарат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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