СМИ: Врач из Москвы продала квартиру и отдала мошенникам 26 млн рублей
Мошенники вынудили врача поликлиники при МГИМО отдать им 26 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».
Отмечается, что аферисты вели общение с россиянкой несколько месяцев. Согласно данным, в мае якобы начальник предупредил женщину о том, что с ней хотят побеседовать представители МИД. Сообщается, что позднее ей позвонил «специалист» министерства и заявил, что врач финансирует террористическую организацию. Позже с ней связались якобы сотрудники ФСБ и Банка России.
Указывается, что женщине прислали якобы официальный документ и, чтобы сохранить сбережения, убедили взять кредиты и перевести средства на безопасный счет. Позже пострадавшую уговорили продать квартиру. В публикации отмечается, что медик отчитывалась о своих действиях и присылала мошенникам видео с пачками денег.
Подчеркивается, что всего женщина отправила мошенникам 26 миллионов рублей. Позже она заметила, что аккаунты звонивших ей сотрудников ведомств удалены и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудники ФСБ РФ выявили группу медицинских работников в Белгородской области, которые выдали фиктивные листы временной нетрудоспособности на 1,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru