СМИ: Врач из Москвы продала квартиру и отдала мошенникам 26 млн рублей

Указывается, что женщине прислали якобы официальный документ и, чтобы сохранить сбережения, убедили взять кредиты и перевести средства на безопасный счет. Позже пострадавшую уговорили продать квартиру. В публикации отмечается, что медик отчитывалась о своих действиях и присылала мошенникам видео с пачками денег.

Подчеркивается, что всего женщина отправила мошенникам 26 миллионов рублей. Позже она заметила, что аккаунты звонивших ей сотрудников ведомств удалены и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ РФ выявили группу медицинских работников в Белгородской области, которые выдали фиктивные листы временной нетрудоспособности на 1,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

