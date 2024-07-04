ФСБ раскрыла группу медиков, оформившую фиктивные больничные на 1,5 млрд рублей

Согласно данным, преступная группа состояла из работников медучреждений и их посредников. Указывается, что изготовлением фиктивных листов временной нетрудоспособности они занимались «длительное время».

Отмечается, что листы выдавались сотрудникам градообразующих предприятий. Подчеркивается, что такая деятельность причинила значительный ущерб территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ОМС), а также крупным предприятиям региона.

Ранее бывшего ректора Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадима Косьянова приговорили к пяти годам колонии по делу о мошенничестве. Речь идет о регулярном хищении средств федерального бюджета из фонда оплаты труда вуза на общую сумму свыше 25 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

