ФСБ раскрыла группу медиков, оформившую фиктивные больничные на 1,5 млрд рублей

Сотрудники ФСБ выявили группу медицинских работников в Белгородской области, которые выдали фиктивные листы временной нетрудоспособности на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Согласно данным, преступная группа состояла из работников медучреждений и их посредников. Указывается, что изготовлением фиктивных листов временной нетрудоспособности они занимались «длительное время».

Отмечается, что листы выдавались сотрудникам градообразующих предприятий. Подчеркивается, что такая деятельность причинила значительный ущерб территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ОМС), а также крупным предприятиям региона.

Ранее бывшего ректора Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадима Косьянова приговорили к пяти годам колонии по делу о мошенничестве. Речь идет о регулярном хищении средств федерального бюджета из фонда оплаты труда вуза на общую сумму свыше 25 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБМошенники

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