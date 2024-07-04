ФСБ раскрыла группу медиков, оформившую фиктивные больничные на 1,5 млрд рублей
Сотрудники ФСБ выявили группу медицинских работников в Белгородской области, которые выдали фиктивные листы временной нетрудоспособности на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно данным, преступная группа состояла из работников медучреждений и их посредников. Указывается, что изготовлением фиктивных листов временной нетрудоспособности они занимались «длительное время».
Отмечается, что листы выдавались сотрудникам градообразующих предприятий. Подчеркивается, что такая деятельность причинила значительный ущерб территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ОМС), а также крупным предприятиям региона.
Ранее бывшего ректора Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадима Косьянова приговорили к пяти годам колонии по делу о мошенничестве. Речь идет о регулярном хищении средств федерального бюджета из фонда оплаты труда вуза на общую сумму свыше 25 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Движение на электросамокатах ограничили в Сочи
- Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала бойца ММА Рзаева
- АТОР: Автобусные туры подорожают на 15% к 2025 году
- Евросоюз ввел временные пошлины на импорт электромобилей из Китая
- ФСБ раскрыла группу медиков, оформившую фиктивные больничные на 1,5 млрд рублей
- «Кофе, еда и спортзал»: Россиянам назвали способы сохранить свой бюджет
- СКР начал проверку по заявлению генерала Попова о госизмене
- Российские войска нанесли удары по двум предприятиям украинского ВПК
- Экс-глава «дочки» Ростеха получил заочно восемь лет за хищение 138 млн рублей
- Кушанашвили заявил, что ему сделали 729 капельниц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru