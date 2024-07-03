«Спасем ваши деньги»: Защитят ли поправки в законодательстве от мошенников

«Это практически перманентный процесс, поскольку операции, отвечающие признакам совершения без согласия клиента, выявляются почти ежеминутно. Банки формируют поток информации в сторону Центробанка на постоянной основе. Соответственно, шансы уловить мошеннический перевод ежеминутно растут. С точки зрения процесса для физических лиц особо ничего не поменялось. Если операция была совершена без вашего согласия и вы, например, не написали на карте ПИН-код и не передали ее добровольно в руки мошенникам, то банк при обращении рассмотрит вашу претензию и решит, возмещать или не возмещать ущерб», — сказал Емелин.

Собеседник НСН подчеркнул, что банки с 25 июля будут обязаны проверить наличие данных о подозрительном лице в базе Центробанка.

«Процедура в отношении банков ужесточается. Если полученная из базы информация не будет использована банком для процедуры антифрода, то возмещение физическому лицу становится автоматическим. За нарушение порядка процедуры антифрода банк будет нести ответственность в размере всей суммы операции», — добавил эксперт.

Глава Национального совета финансового рынка указал на то, что МВД стал гораздо более интенсивно взаимодействовать с Центробанком.

«Все заявления, которые подаются потерпевшими в органы внутренних дел, автоматически начинают отражаться в базе данных Центробанка, вне зависимости от того, было ли обращение с претензией к банку. Растет и число предотвращенных операций, и количество отказов. С 25 июля ситуация несколько усложнится для потребителя, потому что возникает двойной контур приостановления. Если операция соответствует признакам совершения без согласия пользователя, она приостанавливается банком на два дня по его усмотрению. Если же банк получил информацию от Банка России, что лицо, задействованное в конкретной операции, уже было замечено в мошеннических действиях, приостановление становится автоматическим и может длиться до четырех дней. Отмечу, что подозрительные операции будут проверяться чаще, но не дольше. В случае с “чистыми” платежами вы и не заметите задержки. А при нестандартных переводах система спросит вас, вы это или не вы, действительно ли хотите осуществить перевод. Если вы столкнулись с мошенничеством, приостановления спасут вам деньги. Если операция не соответствует вашему стандартному поведению, скорее всего, банк ее приостановит и даст вам “период охлаждения”», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года банки предотвратили хищение средств клиентов в размере двух триллионов рублей, отразив 13,9 миллиона кибератак.

