СМИ: Возле здания компании TUSAŞ в Анкаре прогремел взрыв
23 октября 202416:29
Возле здания турецкого производителя космического оборудования и военных самолетов TUSAŞ (Анкара) прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство IHA.
Причины инцидента пока что неизвестны. Отмечается, что в районе Кахраманказан, в котором находится здание TUSAŞ, слышны звуки стрельбы.
Ранее взрыв прогремел на предприятии АО «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области, произошло возгорание.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru