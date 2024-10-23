СМИ: Возле здания компании TUSAŞ в Анкаре прогремел взрыв

Возле здания турецкого производителя космического оборудования и военных самолетов TUSAŞ (Анкара) прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство IHA.

На оборонном предприятии в Сербии произошел взрыв

Причины инцидента пока что неизвестны. Отмечается, что в районе Кахраманказан, в котором находится здание TUSAŞ, слышны звуки стрельбы.

Ранее взрыв прогремел на предприятии АО «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области, произошло возгорание.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПроисшествияВзрывТурция

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