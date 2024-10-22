На предприятии «Биохим» в Тамбовской области произошел взрыв из-за БПЛА
22 октября 202406:59
Взрыв прогремел на предприятии АО «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области, произошло возгорание. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.
«Сегодня в 5.20 утра... предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв с последующим возгоранием», — написал губернатор в Telegram-канале.
Огонь потушили в 06:24. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее в Тульской области два спиртзавода получили повреждения из-за атаки украинских беспилотников, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru