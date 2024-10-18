На оборонном предприятии в Сербии произошел взрыв

Взрыв прогремел на оборонном предприятии «Слобода» в городе Чачак в Сербии. Об этом пишет газета Blic.

По данным издания, в результате ЧП пострадали четыре человека. Один из них получил серьезные травмы: раненый находится в реанимации с ожогами лица, шеи, руки.

На месте взрыва находятся полиция и скорая помощь. О причинах инцидента не сообщается.

Ранее взрыв произошел в здании суда в городе Санта-Мария в американском штате Калифорния, по данным полиции, сдетонировало самодельное взрывное устройство, напоминает «Свободная пресса».

