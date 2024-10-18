На оборонном предприятии в Сербии произошел взрыв
18 октября 202410:54
Взрыв прогремел на оборонном предприятии «Слобода» в городе Чачак в Сербии. Об этом пишет газета Blic.
По данным издания, в результате ЧП пострадали четыре человека. Один из них получил серьезные травмы: раненый находится в реанимации с ожогами лица, шеи, руки.
На месте взрыва находятся полиция и скорая помощь. О причинах инцидента не сообщается.
Ранее взрыв произошел в здании суда в городе Санта-Мария в американском штате Калифорния, по данным полиции, сдетонировало самодельное взрывное устройство, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru