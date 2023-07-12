СМИ: воздушный шар с людьми повис на ЛЭП в Липецкой области

По информации издания, в корзине находились пять человек. Отмечается, что на место происшествия прибыли оперативные службы.

Спасатели обесточили линию и сняли всех пассажиров. Никто не пострадал.

В районе горы Тарки-Тау в Махачкале 1 июля упал воздушный шар с людьми. Пострадали четыре человека, погибших нет, передает «Радиоточка НСН».

