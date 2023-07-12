СМИ: воздушный шар с людьми повис на ЛЭП в Липецкой области
12 июля 202322:52
На линии электропередач в Липецкой области застрял воздушный шар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, в корзине находились пять человек. Отмечается, что на место происшествия прибыли оперативные службы.
Спасатели обесточили линию и сняли всех пассажиров. Никто не пострадал.
В районе горы Тарки-Тау в Махачкале 1 июля упал воздушный шар с людьми. Пострадали четыре человека, погибших нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru