СМИ: воздушный шар с людьми повис на ЛЭП в Липецкой области

На линии электропередач в Липецкой области застрял воздушный шар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Ленинградской области упал воздушный шар с электроникой

По информации издания, в корзине находились пять человек. Отмечается, что на место происшествия прибыли оперативные службы.

Спасатели обесточили линию и сняли всех пассажиров. Никто не пострадал.

В районе горы Тарки-Тау в Махачкале 1 июля упал воздушный шар с людьми. Пострадали четыре человека, погибших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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