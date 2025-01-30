СМИ: Восемь фигуристов находились на борту упавшего в США самолета

Восемь фигуристов находились на борту самолета, который потерпел крушение в небе над Вашингтоном, сообщил Channel2 NOW.

Согласно данным, на борту находились фигуристы Джинна Хан, Франко Апарисио, Спенсер Лейн, Эверли и Алидия Ливингстоны, Анджела Янг, Шон Кей и Эдвард Чжоу.

Ранее в Кремле выразили соболезнования в связи с крушением самолета. Песков отметил, что планов по контактам с США на высшем уровне пока нет.

Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана в 21:47 по местному времени (5:47 мск). На борту упавшего авиалайнера были 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Источники отмечали, что бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская также находилась в самолете, передает «Радиоточка НСН».

