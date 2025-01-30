В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне
В Кремле выразили соболезнования в связи с крушением самолета в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим, что печальные данные подтверждаются по нашим фигуристам. Плохие новости из Вашингтона. Мы соболезнуем родным и близким тех, кто погиб из наших граждан», - сказал Песков.
Песков отметил, что планов по контактам с США на высшем уровне пока нет.
Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана в 21:47 по местному времени (в 05:47 по мск). На борту упавшего авиалайнера были 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Операторы авиадиспетчерской службы пытались связаться с вертолетом перед его столкновением с пассажирским авиалайнером, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Киев задержит обрушение фронта только снижением возраста мобилизации
- Первый в РФ насыпной остров у берегов Сочи начнут строить в 2026 году
- Рената Литвинова в Париже выпустит спектакль по своей пьесе
- Отстыковка «Прогресса МС-28» от МКС запланирована на 25 февраля
- Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 55%
- Около 100 тысяч военных ВСУ оставили свои части и пустились в бега
- СМИ: Советская фигуристка Волянская была на борту упавшего в США самолета
- В реке нашли черный ящик разбившегося в Вашингтоне самолета
- СМИ: Фигурист Максим Наумов не был на борту упавшего в США самолета
- Минобороны: Ежемесячные потери ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru