В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне

«Мы видим, что печальные данные подтверждаются по нашим фигуристам. Плохие новости из Вашингтона. Мы соболезнуем родным и близким тех, кто погиб из наших граждан», - сказал Песков.

Песков отметил, что планов по контактам с США на высшем уровне пока нет.

Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана в 21:47 по местному времени (в 05:47 по мск). На борту упавшего авиалайнера были 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Операторы авиадиспетчерской службы пытались связаться с вертолетом перед его столкновением с пассажирским авиалайнером, напоминает RT.

