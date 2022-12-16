СМИ: Восемь человек погибли при обстреле Лантратовки в ЛНР
Восемь человек погибли, более двадцати пострадали в результате обстрела населенного пункта Лантратовка в Луганской народной республике со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации, в ночь на пятницу украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Лантратовке, пишет РИА ФАН.
«Из-за обстрела разрушения получило одно из зданий. В результате погибли 8 человек», — рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что пострадали 23 человека, пишет Ura.ru. Под завалами все еще могут оставаться люди. На месте ЧП работают оперативные службы.
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