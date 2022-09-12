СМИ: Военный грузовик диверсантов с Украины ищут в Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов в Ростовской области пытаются определить местонахождение военного грузового автомобиля «Урал», в котором может передвигаться группа украинских диверсантов. По предварительным данным, грузовик пересёк границу региона в воскресенье, 11 сентября, сообщает издание «Ростов-на-Дону онлайн», ссылаясь на источник в силовых структурах.

Розыск осложняется тем, что военные автомобили в редких случаях останавливают для проверки на постах Госавтоинспекции. Однако теперь сотрудникам ГИБДД дано распоряжение проверять все грузовики «Урал». В качестве приметы указывается, что на двери разыскиваемой машины нанесен узор в виде лапы медведя.

В то же время, ранее появились сообщения о розыске сразу нескольких армейских грузовиков в Белгородской области. Как утверждает издание Baza, украинские диверсионные группы могли проникнуть в Россию под видом российских военнослужащих.