СМИ: Военный грузовик диверсантов с Украины ищут в Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов в Ростовской области пытаются определить местонахождение военного грузового автомобиля «Урал», в котором может передвигаться группа украинских диверсантов. По предварительным данным, грузовик пересёк границу региона в воскресенье, 11 сентября, сообщает издание «Ростов-на-Дону онлайн», ссылаясь на источник в силовых структурах.

Розыск осложняется тем, что военные автомобили в редких случаях останавливают для проверки на постах Госавтоинспекции. Однако теперь сотрудникам ГИБДД дано распоряжение проверять все грузовики «Урал». В качестве приметы указывается, что на двери разыскиваемой машины нанесен узор в виде лапы медведя.

В то же время, ранее появились сообщения о розыске сразу нескольких армейских грузовиков в Белгородской области. Как утверждает издание Baza, украинские диверсионные группы могли проникнуть в Россию под видом российских военнослужащих.

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В минувшую пятницу, 9 сентября диверсанты атаковали сотрудников Росгвардии в Курской области, один из них получил смертельное ранение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По разным данным, силовики ловили контрабандистов оружия, либо подозреваемых в связях с украинскими националистами.

Перестрелка произошла в районе города Суджа на границе с Украиной, подтвердили в пресс-службе администрации Курской области. Часть злоумышленников была задержана, некоторые – ликвидированы. Отдельные члены преступной группы могли скрыться.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:УкраинаРозыскУрал
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