СМИ: Военный госпиталь загорелся в Туле

Пожар возник в здании военного госпиталя в центре Тулы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео с места происшествия.

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Уточняется, что госпиталь относится к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ. Рядом с горящим зданием расположены Императорский Тульский оружейный завод и Кремль.

«Огонь валит из окон на третьем этаже. Люди эвакуируются», - говорится в сообщении.

Источник РИА Новости в экстренных службах утверждает, что загорелась поликлиника, площадь пожара порядка 900 квадратных метров.

Ранее пожар произошёл на крупнейшей в Приморском крае птицефабрике, в результате погибли либо были вынужденно забиты более 30 тысяч птиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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