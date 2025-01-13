СМИ: Военный госпиталь загорелся в Туле
Пожар возник в здании военного госпиталя в центре Тулы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео с места происшествия.
Уточняется, что госпиталь относится к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ. Рядом с горящим зданием расположены Императорский Тульский оружейный завод и Кремль.
«Огонь валит из окон на третьем этаже. Люди эвакуируются», - говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в экстренных службах утверждает, что загорелась поликлиника, площадь пожара порядка 900 квадратных метров.
Ранее пожар произошёл на крупнейшей в Приморском крае птицефабрике, в результате погибли либо были вынужденно забиты более 30 тысяч птиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Спортсмены вернули более ста бракованных медалей после Олимпиады в Париже
- Дом Ильи Лагутенко сгорел в Калифорнии
- РСТ: Россияне стали отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов Flydubai
- Школьница в Томске перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей со счетов родителей
- Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских спортсменов
- СМИ: Военный госпиталь загорелся в Туле
- Вылов рыбы в России сократился на 8%
- Ушел из жизни знаменитый петербургский писатель Борис Голлер
- Путин проведет переговоры с президентом Ирана 17 января
- Фотографию Боба Дилана продадут на торгах за $8 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru