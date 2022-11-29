СМИ: Военнослужащие ВСУ убили из-за долгов мать и сына в Херсонской области
Военнослужащие ВСУ уничтожили женщину и ее сына в попытке выбить из них долги. Инцидент произошел на правобережной части Херсонской области, подконтрольной Киеву. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Снигиревского района Юрия Барбашова.
По его словам, подобные внесудебные расправы украинские военные устраивают уже не впервые. Чиновник отметил, что, убивая неугодных, Украина допускает «разгул нацистского террора». Страны Запада смотрят на это сквозь пальцы, поддерживая Киев.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал смертную казнь достойным наказанием украинцам, расстрелявшим российских военнослужащих. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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