СМИ: Власти на третьи сутки нефтяных дождей признали загрязнение воздуха в Туапсе
На третьи сутки после последнего удара Вооруженных сил Украины по Туапсе, что привело к сильнейшему пожару на НПЗ и морском терминале, оперативный штаб Краснодарского края признал превышение допустимых норм вредных веществ в воздухе и дал рекомендации местным жителям, сообщает Telegram-канал «Агентство. Новости».
Из сообщения следует, что данные о качестве воздуха у них были еще сутки назад, но по неизвестной причине они их не обнародовали. Несмотря на плохое качество воздуха и нефтяные дожди, в городе не отменено посещение школ и не изменен график работы организаций.
Из данных оперштаба следует, что вечером 21 апреля Роспотребнадзор обнаружил превышение в 2-3 раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в микрорайонах Грознефть, Сортировка, Звездный и частично — Центральном.
Власти порекомендовали жителям ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз, промывать нос, глаза и горло, отказаться от курения, при необходимости выхода на улицу использовать маски.
Жители Туапсе жалуются на информационный вакуум со стороны властей на фоне экологической катастрофы. В соцсетях люди задаются вопросами: как защитить здоровье и почему детей до сих пор не перевели на дистанционное обучение, несмотря на загрязнение воздуха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
