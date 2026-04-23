СМИ: Власти на третьи сутки нефтяных дождей признали загрязнение воздуха в Туапсе

На третьи сутки после последнего удара Вооруженных сил Украины по Туапсе, что привело к сильнейшему пожару на НПЗ и морском терминале, оперативный штаб Краснодарского края признал превышение допустимых норм вредных веществ в воздухе и дал рекомендации местным жителям, сообщает Telegram-канал «Агентство. Новости».

Из сообщения следует, что данные о качестве воздуха у них были еще сутки назад, но по неизвестной причине они их не обнародовали. Несмотря на плохое качество воздуха и нефтяные дожди, в городе не отменено посещение школ и не изменен график работы организаций.

Из данных оперштаба следует, что вечером 21 апреля Роспотребнадзор обнаружил превышение в 2-3 раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в микрорайонах Грознефть, Сортировка, Звездный и частично — Центральном.

Власти порекомендовали жителям ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз, промывать нос, глаза и горло, отказаться от курения, при необходимости выхода на улицу использовать маски.

Жители Туапсе жалуются на информационный вакуум со стороны властей на фоне экологической катастрофы. В соцсетях люди задаются вопросами: как защитить здоровье и почему детей до сих пор не перевели на дистанционное обучение, несмотря на загрязнение воздуха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

