СМИ: Борьба властей с VPN обрушила продажи на маркетплейсах

С апреля крупнейшие онлайн-площадки по требованию властей запретили вход на свои ресурсы для тех, у кого на устройствах включены программы по обходу блокировок в интернете. Это обязательное условие для всех включенных в «белый список». Тех, кто откажемся, грозят исключить из списка.

Схема, когда потенциальный покупатель видит рекламу, кликает на нее и переходит на карточку товара в маркетплейсе, больше не актуальна. По словам экспертов, человек с включенным VPN, переходя по ссылке, попадает на страницу, которая не открывается, и отказывается от покупки.

Из-за этого теряется около 2-3% рекламных переходов. По словам селлеров, потери составляют от 3% до 30% выручки. Они напрямую связывают их с блокировками VPN.

Сильнее всего страдают те, кто продает товары спонтанного спроса, и рекламировал их в Telegram, который был одной из самых эффективных площадок для продвижения.

В настоящее время при активном VPN с персонального компьютера невозможно зайти на площадки «Яндекса» и VK. Мобильные устройства также под ударом — проблемы фиксируются у «Сбербанка», «Т-Банка» и медицинских сервисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

