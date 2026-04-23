СМИ: Борьба властей с VPN обрушила продажи на маркетплейсах
Продавцы крупнейших маркетплейсов жалуются на падение продаж после того, как Ozon, Wildberries и «Яндекс. Маркет» стали блокировать пользователей с включенным VPN, сообщает «Коммерсант».
С апреля крупнейшие онлайн-площадки по требованию властей запретили вход на свои ресурсы для тех, у кого на устройствах включены программы по обходу блокировок в интернете. Это обязательное условие для всех включенных в «белый список». Тех, кто откажемся, грозят исключить из списка.
Схема, когда потенциальный покупатель видит рекламу, кликает на нее и переходит на карточку товара в маркетплейсе, больше не актуальна. По словам экспертов, человек с включенным VPN, переходя по ссылке, попадает на страницу, которая не открывается, и отказывается от покупки.
Из-за этого теряется около 2-3% рекламных переходов. По словам селлеров, потери составляют от 3% до 30% выручки. Они напрямую связывают их с блокировками VPN.
Сильнее всего страдают те, кто продает товары спонтанного спроса, и рекламировал их в Telegram, который был одной из самых эффективных площадок для продвижения.
В настоящее время при активном VPN с персонального компьютера невозможно зайти на площадки «Яндекса» и VK. Мобильные устройства также под ударом — проблемы фиксируются у «Сбербанка», «Т-Банка» и медицинских сервисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Российские фермеры попросили власти о господдержке
- Жители Туапсе остались без информации от властей о том, что им делать в условиях нефтяных дождей
- В России могут сделать скачки на лошадях в упряжке национальным спортом
- Бывший курский губернатор Смирнов обжаловал приговор за взятку
- Глава Минсельхоза: С фисташками проблем не будет
- В школах начали проводить уроки о вреде VPN
- СМИ: В Туапсе после пожара в морпорту выпала сажа
- Губернатор Шумков раскритиковал россиян, бегающих за отцом Маска и Уиткоффом
- Глава ГРУ: Переговоры между РФ, США и Украиной «заморожены»