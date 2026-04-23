В 2026 году газ, который КНР закупает по трубопроводу «Сила Сибири», будет стоить на 39% дешевле, чем поставки европейским странам и Турции. За каждый кубометр газа из РФ Пекин заплатит $258 против $420 в контрактах у Венгрии и турецких клиентов «Газпрома». В 2027 году цена для Китая снизится до $223,9 за тысячу кубов, а дисконт составит $113 (33%).

Такие скидки сохранятся до конца десятилетия. В 2028 году Китай будет закупать газ по $229,7 за тысячу кубов — на 30% дешевле, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье ($327,4), а в 2029 году — по $235,6 (скидка 27%).

Ранее вице-премьер Италии призвал вернуться к закупкам газа из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

