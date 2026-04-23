Российские фермеры попросили власти о господдержке
Ассоциация крестьянских хозяйств и кооперативов (АККОР), объединяющая фермеров из 65 регионов России, обратилась в кабмин, Минсельхоз, Госдуму и Совфед с просьбой о срочной господдержке, сообщает «Агроэксперт».
Аграрии указали на тяжелое финансовое положение. По их словам, действующие меры не покрывают растущие издержки. В обращении сказано, что экономические условия для функционирования с каждым годом ухудшаются. Речь идет о финансово-экономической ситуации, диспаритета цен, сокращении доходности, жесткого администрирования процессов через информационные системы.
Фермеры просят отменить экспортные пошлины на зерно, зернобобовые и масличные культуры, отказаться от штрафов за ошибки при работе с государственными цифровыми системами и освободить от маркировки «Честный знак» малые хозяйства. Ассоциация предложила ввести особые тарифы на электроэнергию, газ, воду, топливо и удобрения или компенсации роста цен на эти ресурсы.
В Центре развития перспективных технологий (обеспечивает работу национальной системы цифровой маркировки «Честный ЗНАК») заявили, что тотальной маркировки не требуется и многие фермеры уже адаптировались.
Ранее фермеры заявили, что система маркировки фиксирует перемещение упаковки, но не гарантирует подлинность содержимого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
