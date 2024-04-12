СМИ: Владельцем взорвавшейся в Москве «Тойоты» оказался экс-сотрудник СБУ
Владельцем взорвавшегося на севере Москвы автомобиля Toyota Land Cruiser Prado является экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Отмечается, что он перебрался в Россию несколько лет назад, а до этого, по собственному признанию, сотрудничал с российскими спецслужбами с 2014 года. Прозоров снабжал российскую сторону информацией о положении дел на востоке Украины.
Согласно основной версии, после поворота ключа в замке зажигания было приведено в действие взрывное устройство. Следственный комитет России возбудил по факту покушения на убийство уголовное дело.
Ранее два автомобиля загорелись в результате ДТП в центре Курска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru