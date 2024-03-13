СМИ: на западе Москвы взорвался автомобиль с пассажиром
13 марта 202423:44
На Западе Москвы взорвался автомобиль «Субару» с мужчиной внутри. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, инцидент произошел у дома №4 по Береговому проезду. Пассажир серьезно пострадал.
По предварительным данным, причиной хлопка стало возгорание газового баллона.
Ранее Москве на Третьем транспортном кольце загорелся грузовик «Почты России». Автомобиль ехал пустой на загрузку, водитель не пострадал, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru