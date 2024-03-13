СМИ: на западе Москвы взорвался автомобиль с пассажиром

На Западе Москвы взорвался автомобиль «Субару» с мужчиной внутри. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В Зачатьевском монастыре в центре Москвы произошел пожар

По информации издания, инцидент произошел у дома №4 по Береговому проезду. Пассажир серьезно пострадал.

По предварительным данным, причиной хлопка стало возгорание газового баллона.

Ранее Москве на Третьем транспортном кольце загорелся грузовик «Почты России». Автомобиль ехал пустой на загрузку, водитель не пострадал, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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