Два автомобиля загорелись в результате ДТП в центре Курска
27 марта 202412:37
Автобус, протаранив несколько автомобилей, врезался в другой автобус в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Авария произошла на улице Дзержинского. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза.
«От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон», — пишет Baza.
Предварительно, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Как сообщили в управлении МЧС по Курской области, на улице Дзержинского произошло ДТП, из-за столкновения загорелись УАЗ и «Лада ларгус». Возгорание оперативно ликвидировали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru