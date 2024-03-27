Два автомобиля загорелись в результате ДТП в центре Курска

Автобус, протаранив несколько автомобилей, врезался в другой автобус в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Авария произошла на улице Дзержинского. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза.

«От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон», — пишет Baza.

Предварительно, в результате ДТП пострадали шесть человек.

Как сообщили в управлении МЧС по Курской области, на улице Дзержинского произошло ДТП, из-за столкновения загорелись УАЗ и «Лада ларгус». Возгорание оперативно ликвидировали.

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ФОТО: соцсети / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:МЧСДТПКурск

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