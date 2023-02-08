Число погибших после взрыва газа в жилом доме в Тульской области выросло до шести

Число погибших в результате взрыве газа в многоэтажном доме в городе Ефремове Тульской области возросло до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Восемь квартир пострадали при взрыве газа в Ефремове

Как отметил собеседник агентства, при разборе завалов спасатели обнаружили тело шестого погибшего.

Накануне взрыв произошел в жилой пятиэтажке в Ефремове, в результате обрушился подъезд здания. По данным источников, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. Сообщалось о пяти погибших в результате ЧП. Как отметил глава администрации города Сергей Балтабаев, причиной взрыва могла стать утечка газа.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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