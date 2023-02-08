Число погибших после взрыва газа в жилом доме в Тульской области выросло до шести
Число погибших в результате взрыве газа в многоэтажном доме в городе Ефремове Тульской области возросло до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как отметил собеседник агентства, при разборе завалов спасатели обнаружили тело шестого погибшего.
Накануне взрыв произошел в жилой пятиэтажке в Ефремове, в результате обрушился подъезд здания. По данным источников, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. Сообщалось о пяти погибших в результате ЧП. Как отметил глава администрации города Сергей Балтабаев, причиной взрыва могла стать утечка газа.
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