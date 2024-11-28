СМИ: В Зеленограде подросток попал в больницу после взрыва пивной кеги

По данным канала, в какой-то момент подросток схватил предмет и хотел бросить на землю, но он взорвался в руках. Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Кончаловского с рваной раной руки.

Ранее сообщалось, что подросток в Красноярске пострадал из-за падения шкафа на учеников в школьном классе. По словам представителя управления образования, учащиеся сами уронили шкаф, ведется расследование инцидента, передает «Радиоточка НСН».

