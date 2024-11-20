Красноярский школьник пострадал из-за падения шкафа на учеников

Отмечается, что в кабинете во время перемены сорвались прикрепленные к стене металлические трубы, на которых держалась мебель, в результате удара стеклянная дверь выпала из шкафа. В момент инцидента в классе находились несколько девятиклассников, один из них повредил руку осколком стекла. Прибывшая на место происшествия бригада «скорой помощи» сделала перевязку пострадавшему подростку.

По словам представителя управления образования, учащиеся сами уронили шкаф, ведется расследование инцидента. С учениками провели профилактическую беседу о правилах поведения.

Ранее ученик одной из школ города Губкинский (ЯНАО) принес в образовательное учреждение пневматический пистолет и выстрелил из него, попав в ногу сверстнику, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

