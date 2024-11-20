Красноярский школьник пострадал из-за падения шкафа на учеников
Подросток в Красноярске пострадал из-за падения шкафа на учеников в школьном классе. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
Отмечается, что в кабинете во время перемены сорвались прикрепленные к стене металлические трубы, на которых держалась мебель, в результате удара стеклянная дверь выпала из шкафа. В момент инцидента в классе находились несколько девятиклассников, один из них повредил руку осколком стекла. Прибывшая на место происшествия бригада «скорой помощи» сделала перевязку пострадавшему подростку.
По словам представителя управления образования, учащиеся сами уронили шкаф, ведется расследование инцидента. С учениками провели профилактическую беседу о правилах поведения.
Ранее ученик одной из школ города Губкинский (ЯНАО) принес в образовательное учреждение пневматический пистолет и выстрелил из него, попав в ногу сверстнику, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Забракованное Трампом полотно Уорхола выставили на аукцион за $700 тыс.
- Мишустин: Более 1,5 трлн рублей будут выделять ежегодно на развитие транспорта
- Психиатр назвал режиссера Горобца «русским Вайнштейном» из-за брака с 18-летней
- Жителя Санкт-Петербурга обвинили в нападении на судебного пристава
- Пенсионерка выживала в тайге 11 дней без еды и воды
- Россиянку Веснину внесли в список завершивших карьеру теннисисток
- Анджелина Джоли снимется в фильме о высокой моде
- «Аэрофлот» устроит благотворительный полет с участием джазового оркестра
- Красноярский школьник пострадал из-за падения шкафа на учеников
- Lucasfilm анонсировал третий сезон аниме-антологии «Звездные войны: Видения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru