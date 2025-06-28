СМИ: В Ярославской области задержали готовившую взрыв на ж/д уроженку Украины
В Ярославской области в деревне Малое Масленниково во время сборки в палатке СВУ задержали уроженку Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По предварительной информации, 57-летняя женщина собиралась подготовить взрыв на железной дороге. В отношении правонарушительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка к террористическому акту». В настоящий момент она находится под арестом.
Известно, что в 2020 году украинка переехала в Россию из Житомира, но так и не получила российские регистрацию и прописку. Согласно данным следствия, несколько месяцев назад женщина списалась с человеком, имеющим связи с ВСУ, и заявила, что готова помогать украинской армии.
В начале июня ей предложили собрать бомбу и подорвать железнодорожные пути в районе перегона Чебаково — Ваулово в Ярославской области. Женщина согласилась на это, после чего начала следовать инструкциям куратора. Она купила необходимые для создания взрывного устройства компоненты и разбила палатку, где выполняла работы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Краснодарском крае задержали россиянина 2003 года рождения, который по заданию Киева планировал осуществить теракт в местах массового скопления людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru