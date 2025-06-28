СМИ: В Ярославской области задержали готовившую взрыв на ж/д уроженку Украины

В Ярославской области в деревне Малое Масленниково во время сборки в палатке СВУ задержали уроженку Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По предварительной информации, 57-летняя женщина собиралась подготовить взрыв на железной дороге. В отношении правонарушительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка к террористическому акту». В настоящий момент она находится под арестом.

Известно, что в 2020 году украинка переехала в Россию из Житомира, но так и не получила российские регистрацию и прописку. Согласно данным следствия, несколько месяцев назад женщина списалась с человеком, имеющим связи с ВСУ, и заявила, что готова помогать украинской армии.